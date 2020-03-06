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Стало известно, в каких сферах самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких сферах самые высокие зарплаты
09:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Среднемесячная зарплата украинских работников в сферах информации и технологий в 2019 году выросла на 22,9%, до 17 543 грн.

Среднемесячная зарплата штатных работников в сферах информации и технологий в 2019 году составила 17 543 грн, что на 22,9% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. Это третья по величине среднемесячная заработная плата в Украине, после зарплат работников финансовой, страховой деятельности (19 132 грн) и работающих в сфере авиационного транспорта (27 300 грн).

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Госстат: Средняя зарплата в Украине выросла на 16,3%

Как сообщалось, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в феврале 2020 года составила 3,034 млрд грн, что на 16,1%, или на 419,8 млн грн, больше, чем в феврале 2019 года. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2020 года выросла по сравнению с январем 2019 года на 16,3% - до 10 727 грн.

 

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Зарплата, Госстат, Экономика Украины, Среднемесячная зарплата.
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