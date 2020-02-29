Госстат: Средняя зарплата в Украине выросла на 16,3%

Новости Украины:Больше всего размер зарплаты штатных работников увеличился в Николаевской области.

В январе 2020 года средняя зарплата украинцев составила 10727 гривен в месяц, что на 16,3% больше, чем в январе 2019 года. Об этом сообщает Госстат.

По сравнению с декабрем 2019 года, номинальная зарплата штатных работников в январе 2020 года уменьшилась на 12,7%, в ведомстве отметили, что это связано с выплатой работникам так называемой "тринадцатой зарплаты".

"Уменьшение начислений в январе по отношению к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.", — объясняют в Госстате.

Согласно данным Госстата, в декабре прошлого года она составила 12264 грн, ноябре - 10679 грн, октябре - 10727 грн, сентябре - 10687 грн, августе - 10537 грн и июле - 10971 грн.

Наибольший рост средней зарплаты в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года наблюдался в:

Николаевской области (22,7%)

Ровенской области (19,5%)

Хмельницкой области (18,9%)

Львовской и Кировоградской областях (18,8%)

Сумской области (18,7%)

Черниговской области (18%)

Самый высокий уровень зарплат в прошлом месяце зафиксировали в Киеве – 15787 грн, самый низкий в Тернопольской области – 8181 грн.

Самые высокие зарплаты в январе получили работники финансового сектора — в среднем 20080 грн. Также высокими были зарплаты в сфере IT — в среднем 17941 грн в месяц.

В то же время самые низкие средние заработки были у медиков (7297 грн в месяц) и у работников гостиниц и ресторанов (в среднем 7395 грн в месяц).