Цена на нефть упала после решения ОПЕК сократить добычу

Новости Бизнеса:Мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимума почти за три года в ожидании решения ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи.

Цены на нефть снижаются в пятницу, несмотря на сообщения о том, что министры ОПЕК решили сократить нефтедобычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,64 (1,28%) - до $49,35 за баррель. В четверг их цена снизилась на $1,14 (2,23%), составив на закрытие $49,99 за баррель. Таким образом, она впервые с середины 2017 года завершила торги ниже отметки $50 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на $0,55 (на 1,2%) - до $45,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на $0,88 (1,88%), завершив день на отметке $45,9 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли около 2% стоимости.

"Цены могут получить поддержку, если Россия и другие союзники ОПЕК присоединятся к планам по сокращению добычи, но любое негативное развитие эпидемии коронавируса может оказать давление на цены", - полагают аналитики AxiCorp.

Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Давление на рынок оказали также новости о падении фондовых индексов в США. Теперь трейдеры сфокусируются на отчете по заработной плате в несельскохозяйственном секторе. Опрошенные Investing.com экономисты прогнозируют, что этот показатель вырос.

Уровень безработицы остался на уровне 3,6%, а средняя почасовая заработная плата, как ожидается, будет расти на 0,3%, или на 3% в годовом исчислении.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 49,59 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 50,03 доллара за баррель, что на 4 цента выше уровня закрытия торгов ($49,99).