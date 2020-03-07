В Украине уменьшилось количество мошенничеств с платежными картами

Новости Бизнеса:Убытки от незаконных действий с платежными картами в 2019г уменьшились в 2,2 раза.

В прошлом году в Украине зафиксировано существенное уменьшение количества мошенничеств с платежными картами и сумм убытков в их результате.

Об этом свидетельствует отчетность об убытках банков, держателей платежных карточек и торговцев от незаконных действий / сомнительных операций с платежными картами за 2019 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

"За прошлый год сумма убытков от незаконных действий с платежными картами составляла 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2018 году - 0,0092%, в 2017 году - 0,0077%)", - говорится в сообщении .

В НБУ объяснили, что на 1 млн грн расходных операций с применением карт в 2019 году лишь 42 гривны приходилось на незаконные действия / сомнительные операции. Это вдвое меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что в среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 гривень, что на 16% меньше, чем в 2018 году (2500 гривень).

В целом количество незаконных действий с платежными картами, из-за которых понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть - до 71,9 тыс. Случаев (в 2018 году - 105,5 тыс. Случаев), заявили в НБУ.

Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2019 году проходила в сети Интернет - 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества). Однако по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое.

А вот незаконные операции с использованием банкоматов и при оплате в торговой сети почти сравнялись по количеству и суммам, добавили в НБУ.

Национальный банк в очередной раз предупреждает: ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карточек (срок действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код) и персональные данные, а также логин / пароль для входа в веббанкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации и тому подобное.