Скачать
Суббота, 07.03.2020
Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
Шмыгаль заявил о частичном погашении долгов перед шахтерами
Шмыгаль заявил о частичном погашении долгов перед шахтерами
"Сломаю его": Хабиб о бое с Фергюсоном
"Сломаю его": Хабиб о бое с Фергюсоном
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 марта

СМИ: США планирует поставить Украине вооружения на $125 миллионов

СМИ: США планирует поставить Украине вооружения на $125 миллионов
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Пентагон сообщил в Конгресс США о предварительных планах относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов.

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на 125 миллионов долларов, в частности вооруженные военные патрульные катера. Об этом сообщили в комментарии CNN двое осведомленных с планами Минобороны США американских чиновников.

У руководителей и членов соответствующих комитетов Конгресса будет возможность ознакомиться с пакетом помощи до официального уведомления Конгресса. Отмечается, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенная на помощь Украине в сфере безопасности.

Новый пакет помощи будет включать противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI, последние считаются особенно важными, учитывая напряженность Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

"Согласно политике, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в сфере безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе", – заявил для телеканала официальный представитель Пентагона, подполковник Карл Глисон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пентагон, Вооружение, Конгресс США, Военная помощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
02 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
03 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
04 Ваш психологический портрет: простой тест
05 В Минсоцполитики обещают повышение и индексацию пенсий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Катастрофа MH17: Суд еще не знает, сколько будет свидетелей
Катастрофа MH17: Суд еще не знает, сколько будет свидетелей
COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта
Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта
PinchukArtCentre 2020 объявил имена победителей конкурса (Фото)
PinchukArtCentre 2020 объявил имена победителей конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь