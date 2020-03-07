СМИ: США планирует поставить Украине вооружения на $125 миллионов

Новости Бизнеса:Пентагон сообщил в Конгресс США о предварительных планах относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов.

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на 125 миллионов долларов, в частности вооруженные военные патрульные катера. Об этом сообщили в комментарии CNN двое осведомленных с планами Минобороны США американских чиновников.

У руководителей и членов соответствующих комитетов Конгресса будет возможность ознакомиться с пакетом помощи до официального уведомления Конгресса. Отмечается, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенная на помощь Украине в сфере безопасности.

Новый пакет помощи будет включать противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI, последние считаются особенно важными, учитывая напряженность Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

"Согласно политике, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в сфере безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе", – заявил для телеканала официальный представитель Пентагона, подполковник Карл Глисон.