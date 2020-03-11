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Зеленский анонсировал закон, который не даст возвращать банки бывшим владельцам

Зеленский анонсировал закон, который не даст возвращать банки бывшим владельцам
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Среди актуальных вопросов банковского законопроекта - возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

В Украине продолжается работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам. Об этом проинформировал Президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистом издания Bloomberg, сообщает сайт главы государства.

«Не только Офис Президента, не только (министр юстиции - ред.) Малюська, а еще огромное количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта», - сказал он.

Президент также обратил внимание, что среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта - возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

«Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают», - пояснил Президент.

Зеленский также добавил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

«Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ - ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа - ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделаем», - подчеркнул глава государства.

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Он также добавил, что новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отбыть на встречу в США.

 

 

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Банки, Законы, Владимир Зеленский, Банковский законопроект.
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