В Украине новые правила продажи древесины

Новости Бизнеса:В Украине продавать древесину без электронного учета с апреля будет незаконно.

Реализация древесины без электронного учета начиная (ЭУД) с апреля будет считаться противоправной и станет предметом дополнительных проверок со стороны правоохранительных органов, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

"95% всей древесины, которую заготавливают лесохозяйственные предприятия в Украине, находится на электронном учете. Сухими цифрами это означает, что к ЭУД подключено 526 постоянных лесопользователей, из которых 341 – это государственные предприятия, организации и учреждения, 144 - коммунальные предприятия и 41 – лесопользователь, который принадлежит к другим организационно-правовым формам хозяйствования", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Заблоцкого, остальные 5% составляют единичные коммунальные и частные предприятия, которые находятся в процессе обучения и подключения к системе ЭУД. И напомнил, что ранее в системе электронного учета работали только лесхозы в сфере ведения Гослесагентства.

Глава Гослесагентства отметил, что доступ к единой государственной системе электронного учета древесины предоставлено Министерству внутренних дел, Национальной полиции, Государственной фискальной службе, Службе безопасности Украины и другим госорганам, чтобы они имели возможность проверять законность перевозки древесины. Общественность может проверить законность заготовки древесины через систему "Лес в смартфоне" и легальность ее перевозки по номеру бирки, ТТН и транспортному средству, уточнил он.

"Начиная с апреля реализация древесины без электронного учета будет считаться противоправной и станет предметом дополнительных проверок со стороны правоохранительных органов", - сообщил Заблоцкий.

Гослесагентство также готовит изменения в законодательство относительно установления уголовной ответственности за торговлю нелегально заготовленной древесиной и недостоверность информации, вносимой в систему ЭУД.

Кроме того, по словам главы Гослесагентства, планируется урегулировать вопрос полной сертификации продукции из древесины, чтобы не было законодательных пробелов, когда отдельная продукция из древесины экспортируется из Украины без сертификатов происхождения.

"Часто возникают вопросы как со стороны торговых партнеров, так и от общества, что такая продукция изготавливается из древесины сомнительного происхождения", - пояснил Заблоцкий.