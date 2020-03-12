Шмыгаль: Украине осталось выполнить два условия для кредита МВФ

Новости Бизнеса:Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине осталось выполнить еще два условия МВФ для получения новой кредитной программы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украине остается выполнить еще 2 требования Международного валютного фонда для получения 5,5 миллиардов долларов транша макрофинансовой помощи. Правительство планирует сделать это за 2-3 недели.

Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства.

Шмыгаль назвал диалог с МВФ "достаточно позитивным", и заявил, что курс правительства не изменился.

"Мы имели вчера конференц-связь с руководством МВФ и договорились о продолжении сотрудничества без изменений любых условиях курса, мы просто движемся в том контексте, который был.

Из 8 параметров, которые МВФ просили выполнить, у нас остается 2, которые мы надеемся выполнить в течение 2-3 недель", - резюмирует премьер.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ, в т.ч земельной.

Как заявил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак, Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о рынке сельхозземель 19-20 марта, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок.