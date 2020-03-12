Винные интересы: В Италии украинцы покупают вдвое больше, чем во Франции

Новости Бизнеса:За прошедший год Украина импортировала вина на более чем 140 млрд долларов.

В 2019 году Украина импортировала вина на 146,7 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Больше вина Украина импортировала из России — на 46 млн долл. Многие вина Украины свезла из Франции — на 21 млн долл.

В общем, в 2019 году из стран СНГ за год Украина импортировала вина на 5,3 млн долл., из Европы — на 100 млн долл., из Азии — на 24,5 млн долл., Из Африки — на 1,8 млн долл., из Америки — на 7 млн долл., из Австралии и Океании — на 5,2 млн долл.

При этом, экспорт вина в прошлом году составил лишь 11,9 млн долл. Таким образом, импорт вина в Украине превышает экспорт в 13 раз.

Как сообщалось ранее, на полках украинских магазинов появится новый винный напиток с жемчужинами.