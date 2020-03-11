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Рост сбываемых объемов: Украина с июля экспортировала 42,3 млн тонн зерновых

Рост сбываемых объемов: Украина с июля экспортировала 42,3 млн тонн зерновых
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Минэкономики дали отчет об увеличении экспортируемых объемов зерна в Украине.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 42,32 млн тонн зерна, что на 8,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 16,82 млн тонн, ячменя - 4,06 млн тонн, кукурузы - 20,93 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

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Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 261,6 тыс. тонн, что на 78 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн. 

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Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордные 49,7 млн тонн зерновых.

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Украина, Промышленность, Зерновые, Экономика, Финансы, Минэкономики.
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