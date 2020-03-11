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В МАГАТЭ изменили транслитерацию географических названий в Украине

В МАГАТЭ изменили транслитерацию географических названий в Украине
14:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:МАГАТЭ официально перешло на новый вариант транслитерации географических названий в Украине.

МАГАТЭ официально перешло на использование исключительно украиноязычного варианта транслитерации географических названий в Украине в своих официальных документах и соответствующей переписке.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"В результате интенсивных переговоров, проведенных в прошлом году Постоянным представительством Украины при международных организациях в Вене, штаб-квартира МАГАТЭ официально проинформировала Украину о введении исключительно корректной формы латинизации украинских географических названий в своих официальных документах и соответствующей переписке", - сообщил украинский дипломат.

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По его словам, несмотря на обретение Украиной независимости в 1991 году, проблема неправильного употребления украинских географических названий на английском языке является актуальной для большинства международных организаций, и МАГАТЭ не было исключением.

"Вместе с тем, шаг за шагом, Украина изменяет практику применения международными организациями устаревших, советских вариантов географических названий, которые касаются нашего государства. Мы с удовольствием констатируем, что использование устаревших топонимов эпохи Советского Союза и его насильственной политики русификации уже происходит во всех официальных документах МАГАТЭ , когда речь идет об Украине", - заявил Цымбалюк.

Он добавил, что во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ, который с 9 по 13 марта проходит в Вене, украинская делегация выразила особую благодарность секретариату МАГАТЭ за его усилия по обеспечению использования географических названий в Украине в соответствии с резолюцией X/9 "О романизации украинских географических названий", принятой 10-й Конференцией ООН по вопросам стандартизации географических названий в 2012 году.

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Украина, МАГАТЭ, География, Транслитерация.
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