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Меры по коронавирусу: В столице перенесут пробное ВНО и сделают обучение дистанционным

Меры по коронавирусу: В столице перенесут пробное ВНО и сделают обучение дистанционным
15:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве для снижения распространения коронавируса перенесут пробное ВНО и запустят дистанционное обучение.

Для предотвращения возможного распространения нового штамма коронавируса, в Киеве учебные мероприятия переходят на дистанционную форму обучения. Кроме того, пробное ВНО, что должно было состояться в конце марта, перенесено на неопределенный срок.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Что касается учебного процесса - будет проводиться дистанционно. Мы провели беседы с некоторыми СМИ, и будем проводить теле-уроки для школьников. Мы договорились с региональным центром внешнего оценивания, что пробные тесты, которые должны были состояться в конце марта, мы проведем после того, как унормируется ситуация. Это скорее всего будет в апреле. Остальные учения будут проводиться до конца марта в дистанционной форме", - сказал Поворозник.

Эпидемия Covid-19: в Польше ввели карантин

Как сообщалось ранее, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

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Все по теме:

Киев, Украина, ВНО, КГГА, Карантин, Коронавирус.
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