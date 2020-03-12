Операция "спасения гривны" продолжается: НБУ намерен сегодня продать еще $200 млн

Новости Бизнеса:В НБУ продлевают аукцион по продаже иностранной валюты объемом до 200 млн долларов.

Национальный банк Украины сегодня, 12 марта, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 200 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 10-30, а результаты аукциона будут опубликованы на сайте регулятора.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл., в среду - около 350 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, торги на межбанковском валютном рынке пока не начались.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,62 грн/долл., к евро - на уровне 29,05 грн/евро.

По оценкам НБУ, ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено психологическим фактором из-за распространения коронавируса, в то время как влияние эпидемии на Украину с точки зрения экономических показателей остается нейтральным.