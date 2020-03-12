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Влияние Covid-19 на глобальную экономику: комментарий МВФ

Влияние Covid-19 на глобальную экономику: комментарий МВФ
21:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:МВФ оценил, как может воздействовать коронавирус на мировую экономику.

Рост глобальной экономики в 2020 году однозначно будет меньше, чем в прошлом году, из-за коронавируса, снижения цен на нефть и ограничения торговли и передвижений, однако это будет зависеть он международного взаимодействия в ответе на этот вызов.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9 процента", - отметил представитель Фонда.

В то же время он подчеркнул, что пока трудно спрогнозировать конкретные цифры, учитывая неопределенность в связи с развитием событий вокруг коронавируса. "Безусловно, это зависит от того, как будет распространяться, будет увеличиваться вспышка", - отметил Райс.

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Он сказал, что Фонд обнародует более точные прогнозы следующего месяца.

Представитель МВФ также отметил важность международной координации в процессе реагирования на вызовы. В этой связи Райс призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.

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Все по теме:

МВФ, Экономика, Прогноз, Вирус, Джерри Райс, Коронавирус, Covid-19.
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