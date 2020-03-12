Скачать
Четверг, 12.03.2020
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина

В ЕЦБ ждут "масштабных и скоординированных" мер в ответ на Covid-19

В ЕЦБ ждут "масштабных и скоординированных" мер в ответ на Covid-19
16:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Европейского центрального банка решила вмешаться в ситуацию с распространением коронавируса в мире.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о необходимости "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус, предупредив, что его распространение уже стало "сильным шоком" для перспектив роста мировой экономики.

"Мы призываем правительства и все другие политические институты предпринять своевременные и целенаправленные действия, - сказал Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания ЕЦБ. - Требуются масштабные и скоординированные меры бюджетной политики, чтобы поддержать компании и сотрудников, оказавшихся под угрозой".

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка.

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, говорится в заявлении Центробанка.

Лагард отметила существенное ухудшение перспектив экономики и "повышение рыночной волатильности" из-за коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕЦБ, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
05 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Афиша интересных событий в Украине на 14 марта - 15 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь