В ЕЦБ ждут "масштабных и скоординированных" мер в ответ на Covid-19

Новости мира:Глава Европейского центрального банка решила вмешаться в ситуацию с распространением коронавируса в мире.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о необходимости "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус, предупредив, что его распространение уже стало "сильным шоком" для перспектив роста мировой экономики.

"Мы призываем правительства и все другие политические институты предпринять своевременные и целенаправленные действия, - сказал Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания ЕЦБ. - Требуются масштабные и скоординированные меры бюджетной политики, чтобы поддержать компании и сотрудников, оказавшихся под угрозой".

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, говорится в заявлении Центробанка.

Лагард отметила существенное ухудшение перспектив экономики и "повышение рыночной волатильности" из-за коронавируса.