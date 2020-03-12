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В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
13:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Пандемия коронавируса может завершиться к июню 2020 года, считает ведущий эпидемиолог КНР.

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года, сообщила в четверг газета Global Times со ссылкой на ведущего китайского эпидемиолога Чжуна Наньшаня.

"Можем ожидать, что (эпидемия - ред) COVID-19 завершится к июню", - заявил эпидемиолог на пресс-конференции.

Чжун Наньшань добавил, что у многих зараженных, прибывших в Китай, заболевание проходит бессимптомно, а также отметил низкий процент повторных заражений среди выздоровевших.

Ранее в четверг в Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что Китай преодолел пик эпидемии коронавируса.

По словам представителя Госкомитета здравоохранения Ми Хэна, количество новых случаев заражения сокращается, распространении эпидемии остается под контролем.

На прошлой неделе исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа перестанет распространяться.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру.

По состоянию на 12 марта, в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных, более 4,6 тыс. скончались.

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Китай, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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