Скачать
Пятница, 13.03.2020
Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы
Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы
"Больных же нет": Ученые назвали причины введения карантина в Украине
Ученые назвали причины введения карантина в Украине
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 марта

В Минэкоэнерго планируют реформировать налог на СО2

В Минэкоэнерго планируют реформировать налог на СО2
11:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине Минэкоэнерго собираются внести изменения в налог на СО2.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины в 2020 году считают важным элементом реформирование налога на СО2 (диоксид углерода).

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин, сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

"Сейчас налог СО2 собирается с предприятий, которые выбрасывают более 500 тонн СО2, а таких предприятий насчитывается около трех-четырех тысяч. Мы хотим модифицировать этот налог, чтобы облагать ископаемое топливо, что импортируется и добывается в Украине. А средства от налога направлять на энергоэффективность домохозяйств и предприятий, на зеленую трансформацию. И такой законопроект уже разрабатывается в Минэкоэнерго", - отметил замминистра. 

Украинский карантин: "Укроборонпром" перешел на особый режим работы

Как отмечается, выбросы углерода, способствуют изменению климата - одна из крупнейших глобальных угроз в мире. По данным исследования NASA, подтвержденного Гидрометцентром, если взять данные за период 1950-1980 годов и сравнить с 2019 годом, то в Украине уже выросла средняя годовая температура на плюс 3 градуса, и это еще не конец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Энергетика, Налоги, Минэнерго, Минэкоэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
04 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
05 Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОПУ: СНБО сегодня собирается на заседание
ОПУ: СНБО сегодня собирается на заседание
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Местами дождь и похолодание: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 13 марта
Местами дождь и похолодание: погода на сегодня, 13 марта
Пятница 13 марта 2020: три ритуала на удачу
Пятница 13 марта 2020: три ритуала на удачу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь