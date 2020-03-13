В Минэкоэнерго планируют реформировать налог на СО2

Новости Бизнеса:В Украине Минэкоэнерго собираются внести изменения в налог на СО2.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины в 2020 году считают важным элементом реформирование налога на СО2 (диоксид углерода).

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин, сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

"Сейчас налог СО2 собирается с предприятий, которые выбрасывают более 500 тонн СО2, а таких предприятий насчитывается около трех-четырех тысяч. Мы хотим модифицировать этот налог, чтобы облагать ископаемое топливо, что импортируется и добывается в Украине. А средства от налога направлять на энергоэффективность домохозяйств и предприятий, на зеленую трансформацию. И такой законопроект уже разрабатывается в Минэкоэнерго", - отметил замминистра.

Как отмечается, выбросы углерода, способствуют изменению климата - одна из крупнейших глобальных угроз в мире. По данным исследования NASA, подтвержденного Гидрометцентром, если взять данные за период 1950-1980 годов и сравнить с 2019 годом, то в Украине уже выросла средняя годовая температура на плюс 3 градуса, и это еще не конец.