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Международное рейтинговое агентство подтвердило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство подтвердило рейтинги Украины
08:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинги Украины, прогноз - "стабильный".

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", краткосрочные рейтинги "B" и рейтинги по национальной шкале "uaA", прогноз по ним "стабильный".

"Несмотря на укрепление фундаментальных факторов, включая увеличение валютных резервов, скромный дефицит бюджета и сокращение государственного долга к ВВП, Украина сталкивается с рисками, связанными с ухудшением ситуации в мировой экономике и финансах", - отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу.

Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом

S&P добавляет, что не ясными в настоящее время являются последствия недавних перестановок в правительстве на динамику реформ в Украине и отношения страны с ключевыми кредиторами.

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Прогноз, ВВП, Экономика Украины, Standard Poor's.
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