Кабмин решил ограничить стоимость билетов на авиарейсы, доставляющие украинцев домой

Новости Бизнеса:Кабмин решил ввести ограничения на стоимость билетов на авиарейсы, которые будут осуществляться для возвращения украинцев домой.

Кабмин поручил установить предельные тарифы на услуги авиационных пассажирских перевозок, которые обеспечивают возвращение на родину граждан Украины.

Об этом информирует Правительственный портал.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров. Речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 16 марта.

Оно будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, начиная с полуночи 17 марта Украина перекрыла все виды движения через государственную границу в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Украина примет 35 рейсов из стран 17 марта.