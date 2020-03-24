В Украине резко выросли продажи новых авто

Новости Бизнеса:В Украине в первую неделю карантина резко выросли продажи новых авто.

Продажи новых автомобилей в Украине за первую неделю карантина (16-22 марта) выросли на 74% по сравнению с докарантинной неделей (9-15 марта).

Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий на своей странице в соцсети Facebook.

"Прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей", - написал он.

Главными причинами такого роста эксперт называет колебания курса гривни, маркетинговые акции операторов, общий ажиотаж и слухи о будущем дефиците автомобилей.

Также Омельницкий отметил, что к концу недели 16-22 марта рост продаж новых автомобилей в Украине снизился.

"К концу недели рост выдохся. Стали закрываться автосалоны и переходить на продажу (вернее консультации) в онлайне", - написал он.

По оценке эксперта, за двадцать один день марта рост продаж новых автомобилей в Украине составил 36% по сравнению с февралем, и 17% роста наблюдается в сегменте продаж легких коммерческих автомобилей (LCV).

Как сообщалось, по мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, распространяющаяся по всему миру пандемия коронавируса окажет давление на мировой автомобильный сектор, что в Украине может обернуться снижением объема продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок.

По данным ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-феврале текущего года составил 61 тыс. авто, что в 4,4 раза больше объема продаж новых автомобилей.

Также, за указанный период украинцы зарегистрировали 14 тысяч новых легковых автомобилей. Продажи новых легковых автомобилей в Украине в феврале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% – до почти 7 тысяч единиц.