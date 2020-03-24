Украина потеряла свои позиции в рейтинге производителей стали

Новости Бизнеса:В Украине за прошедший год возросли объемы производства металла на 1,2%.

Украинские металлурги в феврале 2020 года по сравнению с февралем прошлого года увеличили производство стали на 1,2% - до 1,71 млн тонн, опустившись при этом с 12 на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам февраля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 74,8 млн тонн (рост на 5% к февралю 2019 года).

Далее следуют: Индия (9,56 млн тонн, +1,5%), Япония (7,9 млн тонн, +2,2%), США (7,2 млн тонн, +3%), Россия (5,6 млн тонн, -2,3%), Южная Корея (5,4 млн тонн, +2,1%), Германия (2,9 млн тонн, -12%), Турция (2,85 млн тонн, +8,2%), Иран (2,71 млн тонн, +34,3%), Бразилия (2,7 млн тонн, -1,3%), Италия (2 млн тонн, +0,1%), Вьетнам (1,78 млн тонн, +24,4%).

В целом в феврале 2020 года по сравнению с февралем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 2,8% - до 143,3 млн тонн.

По итогам января-февраля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,4% - до 3,553 млн тонн.

Как сообщалось ранее, украинские металлурги по итогам 2019 года сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,8 млн тонн, сохранив 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках.