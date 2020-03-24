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Укрпошта будет бесплатно доставлять посылки в больницы

Укрпошта будет бесплатно доставлять посылки в больницы
14:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Ukrposhta/Flickr

Новости Бизнеса:Для препятствования распространения коронавируса в Украине "Укрпошта" запустила бесплатную доставку в больницы лекарств, масок, халатов и перчаток.

АО "Укрпошта" с 24 марта и до окончания карантина внедряет услугу бесплатной доставки посылок до больниц, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Внимание всем, особенно, благотворительным фондам и волонтерам, координирующим помощь медикам. Сегодня мы хотим помочь тем, чей риск не измеряется группами - это врачи. Я сам вырос в семье врачей, поэтому для меня это личное. "Укрпошта" запускает бесплатную доставку до больниц (список будет) масок, халатов, перчаток и т.д.", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, посылку можно отправить с любого отделения почты или вызвав курьера.

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"Пожалуйста, только продукцию промышленного производства! Такая посылка будет иметь значок "для лікарні". В областные центры - до 30 кг, в райцентры - до 5 кг. Если посылка больше - просто разбейте на несколько", - добавил Смелянский.

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса в Украине сервисы по доставке продуктов питания и еды начали работать в усиленном режиме.

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Доставка, Укрпочта, Почта, Укрпошта, Коронавирус в Украине.
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