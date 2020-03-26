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Каждый четвертый работодатель урежет зарплаты

Каждый четвертый работодатель урежет зарплаты
13:42 Сегодня Телеграф ubr.ua

Новости Бизнеса:Бизнес отреагировал на решение Кабмина продлить карантин на 30 дней.

Продление Кабмином карантина на 30 дней вынудит 23% компаний-участников Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) сократить зарплату работникам, 17% – урезать штат, а еще 6% – частично закрыть бизнес. При этом 23% не планируют ни сокращения штата, ни уменьшения зарплаты, а 31% намерены при таком сценарии искать новые ниши для развития, сообщает ЕБА со ссылкой на свой же опрос.

И это при том, что согласно опросу представителей компаний-членов ЕБА, проведенному в начале этой недели, почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов. Еще 16% приняли решение изменить зарплату работникам, а 14% – сократить штат.

"Европейская бизнес ассоциация понимает беспрецедентность ситуации с COVID-19, которая сейчас сложилась во всем мире, а также важность мер для сдерживания распространения вируса и поддержания здоровья граждан", – говорится в сообщении.

В ЕБА призвали власти действовать взвешенно и принимать решения с учетом долгосрочных экономических последствий, ведь "стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения", по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и потребуются годы, чтобы ее восстановить.

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Напомним, вчера, 25 марта, Кабмин продлил карантинные меры на 30 дней – до 24 апреля – и расширил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса (COVID-19) на всю страну.

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Экономика, Бизнес, Работа, Карантин.
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