Во всех областях Украины стартовала посевная кампания

Новости Бизнеса:Посевная кампания на фоне карантина стартовала очень неплохо во всех областях Украины.

Посевная кампания в условиях карантина стартовала очень неплохо во всех областях Украины, темпы приблизительно соответствуют прошлогодним с небольшим опережением благодаря ранней весне, считает генеральный директор аналитического агентства "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов.

"Импортная составляющая в ресурсном обеспечении посевной все еще очень высока. Тем не менее, основные материально-технические ресурсы были ввезены в Украину и закуплены хозяйствами еще до начала карантина и до начала девальвации. Негативное влияние на себестоимость пока минимально", - цитирует его агентство в материале на сайте "УкрАгроКонсалт".

При этом Феофилов отмечает положительный момент в том, что семена кукурузы в основном производятся на украинских семенных заводах, завозятся только родительские формы. Расширение яровых зерновых, по его мнению, произойдет именно за счет кукурузы. Почти такая же ситуация по средствам защиты растений: ввезли все необходимое, разве что линейка препаратов уменьшится против ожиданий, уточнил топ-менеджер.

"По топливу картина противоречивая. Предложение топлива достаточно, основная интрига заключается в уровне цены. С одной стороны, можно ожидать ее снижения после падения нефти. С другой - продавцы горючего стремятся к стабилизации цен, учитывая девальвацию гривны и возможное сокращение поставок", - пояснил гендиректор "УкрАгроКонсалт".