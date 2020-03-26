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МВФ и Всемирный банк обратились к странам G20

МВФ и Всемирный банк обратились к странам G20
15:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Всемирный банк и МВФ призвали G20 отложить взыскание долгов с самых бедных стран.

Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны "Большой двадцатки" отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами самых бедных стран мира.

Об этом говорится в совместном заявлении Всемирного банка и МВФ.

"Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для самых бедных стран.

Мы призываем страны-члены G20 приостановить взыскание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями", - говорится в сообщении.

Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень государств, которые имеют неблагоприятную долговую ситуацию и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса мировой экономике грозит "серьезный удар", который может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции, заявили в МВФ.

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МВФ, G20, Всемирный банк, Экономика.
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