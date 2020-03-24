Новая программа с МВФ: Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект

Новости Бизнеса:В Кабмине зарегистрировали новый законопроект для обновленной программы МВФ.

Кабинет министров во вторник зарегистрировал в парламенте обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№3260).

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Принятие соответствующего законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с Международным валютным фондом.

Как сообщалось ранее, уровень безработицы в четвертом квартале 2019 году в Украине достиг 8,7%, что на 1,4% больше, чем кварталом ранее.

Напомним: