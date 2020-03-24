Новая программа с МВФ: Кабмин внес в Раду обновленный банковский законопроект

Кабинет министров во вторник зарегистрировал в парламенте обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№3260).
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Принятие соответствующего законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с Международным валютным фондом.
Как сообщалось ранее, уровень безработицы в четвертом квартале 2019 году в Украине достиг 8,7%, что на 1,4% больше, чем кварталом ранее.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.