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За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы

За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы
17:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:По данным Госстатистики, в Украине за прошедший месяц возрос уровень безработицы.

Уровень безработицы в четвертом квартале 2019 году в Украине достиг 8,7%, что на 1,4% больше, чем кварталом ранее.

Об этом Госстатистика.

"Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил по 8,7%", - сообщили в Госстате.

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При этом уровень безработицы в III квартале прошлого года, по данным Госстата, составил 7,3%.

В IV квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 57,7%. 

Так, по результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале прошлого года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,4 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,6 млн человек. 

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Добавим, наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. 

Как сообщалось ранее, по данным службы занятости, выплаты пособия по безработице на период карантина не отменяются.

Напомним: 

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Украина, Работа, Госстат, Карантин, Коронавирус.
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