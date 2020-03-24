За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы

Новости Украины:По данным Госстатистики, в Украине за прошедший месяц возрос уровень безработицы.

Уровень безработицы в четвертом квартале 2019 году в Украине достиг 8,7%, что на 1,4% больше, чем кварталом ранее.

Об этом Госстатистика.

"Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил по 8,7%", - сообщили в Госстате.

При этом уровень безработицы в III квартале прошлого года, по данным Госстата, составил 7,3%.

В IV квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 57,7%.

Так, по результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале прошлого года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,4 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,6 млн человек.

Добавим, наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, по данным службы занятости, выплаты пособия по безработице на период карантина не отменяются.

Напомним: