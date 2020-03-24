Скачать
Вторник, 24.03.2020
Эпидемия COVID-19: Из Франции вылетела уже четвертая группа украинцев
Эпидемия COVID-19: Из Франции вылетела уже четвертая группа украинцев
За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы
За прошедший квартал в Украине вырос уровень безработицы
Хирн заговорил о переносе боя Усик - Чисора
Хирн заговорил о переносе боя Усик - Чисора
Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса
Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

Карантин в Украине: Продавцы поднимают цены на некоторые продукты

Карантин в Украине: Продавцы поднимают цены на некоторые продукты
16:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В связи с карантином в Украине производители и дистрибюторы повышают рост цен на некоторые продукты.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ", - говорится в сообщении.

Cоветы СБУ: Как позаботиться об онлайн-безопасности во время карантина

Отмечается, что в некоторых регионах - каких именно, не уточняется - с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.

Значительное повышение цен АМКУ зафиксировал в некоторых розничных сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.

Укрпошта будет бесплатно доставлять посылки в больницы

Как сообщалось ранее, генеральный директор сети продуктовых магазинов "АТБ" Борис Марков объяснил подорожание некоторых товаров в магазинах сети повышением отпускных цен со стороны поставщиков.

Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил спекулянтам, зарабатывающим на человеческой беде в ситуации с пандемией коронавируса, не только моральной оценкой общества, но и юридической - от правоохранительных органов.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, АМКУ, Цены, Бизнес, Продукты, Портебление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
02 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
03 Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
04 Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
05 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: каждый пятый житель Земли изолирован
COVID-19: каждый пятый житель Земли изолирован
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
В Украине будут по-новому лечить туберкулез
В Украине будут по-новому лечить туберкулез
Все для врачей: Prada будет изготовлять медицинские маски и защитные костюмы
Все для врачей: Prada будет изготовлять медицинские маски и защитные костюмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь