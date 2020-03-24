Карантин в Украине: Продавцы поднимают цены на некоторые продукты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба комитета.
"В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых регионах - каких именно, не уточняется - с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.
Значительное повышение цен АМКУ зафиксировал в некоторых розничных сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.
Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.
Как сообщалось ранее, генеральный директор сети продуктовых магазинов "АТБ" Борис Марков объяснил подорожание некоторых товаров в магазинах сети повышением отпускных цен со стороны поставщиков.
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