Украинские заробитчане из-за коронавируса покидают Польшу

Новости Бизнеса:Это может ознаменовать крах строительной отрасли страны.

В связи с распространением коронавируса на сегодняшний день Польшу уже покинул каждый пятый украинский заробитчанин, сообщает Bloomberg. От этого в первую очередь страдает строительная отрасль страны, поскольку потенциальные польские рабочие не могут вернуться на родину.

Поэтому бизнес просит Сейм внести в пакет стимулирующих экономику мер и послабления для строителей-заробитчан. В частности, продлить сроки пребывания и рабочих виз, чтобы избежать штрафов, и приостановить взимание некоторых налогов и сборов.

Местные предприниматели также просят правительство расширить пакет стимулирующих мер, чтобы избежать рецессии и защитить рабочие места.

Польский строительный сектор, в котором заняты 400 тыс. человек и на который приходится 8% ВВП, сталкивается с беспрецедентной проблемой из-за опасений потерять украинских рабочих. Закрытие европейских границ несет огромные риски для польской промышленности, которая оценивается в $47 млрд и зависит от мигрантов.

Напомним, из-за распространения коронавируса Европа полностью отгородилась от внешнего мира и ввела такие же ограничительные меры, как и Украина. Введен карантин, закрыты публичные заведения и ограничено передвижение общественного транспорта.