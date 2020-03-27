Скачать
Пятница, 27.03.2020
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

В Украине может значительно подорожать хлеб

В Украине может значительно подорожать хлеб
12:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Рост цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20.

Согласно их заявлению, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", на сегодня сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках и через сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.

Об этом прогнозируют в Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Мукомолы Украины".

"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - отмечают ассоциации.

Кроме того, ассоциации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.

Рост цен на продукты питания: АМКУ открыл дело

В сложившихся обстоятельствах Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" обратились к президенту Украины, премьер-министру, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства, киевскому городскому голове с просьбой помочь сохранить нынешний уровень цен. В качестве возможных мер они указывают введение временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.

"Мы понимаем, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса в рамках национального антикризисного штаба по противодействию пандемии или на любой другой оперативной и эффективной платформе диалога производителей и власти", - говорится в обращении ассоциаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Продукты, Хлеб, Хлебобулочные изделия, Цены на хлеб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
04 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
В Минздраве хотят пересмотреть карантинные ограничения
В Минздраве пересмотрят карантинные ограничения
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Меган Маркл нашла работу: что известно
Меган Маркл нашла работу: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь