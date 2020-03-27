Рост цен на продукты питания: АМКУ открыл дело

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дело по факту подорожания продуктов в Киеве.
Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.
"Сегодня Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева", - заявил Хмельницкий.
По его словам, поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни.
Так, ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях.
"Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка - как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно", - отметил Хмельницкий.
Он сообщил, что специалисты киевского отделения АМКУ уже неделю мониторят стоимость товаров в магазинах.
"Требования предоставить полную информацию о закупочных и розничных ценах направлены в торговые сети, об отпускных ценах - снабжающим компаниям. Теротделение внимательно изучит все обстоятельства повышения стоимости на продукты питания, установит на каком этапе и кто именно спровоцировал повышение цен и примет соответствующее решение", - сообщил Хмельницкий.
Также он назвал компании, по которым сегодня начато дело (перечень может быть изменен или дополнен).
Среди них:
Хмельницкий отметил, что в случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.
Напомним:
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