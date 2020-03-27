Рост цен на продукты питания: АМКУ открыл дело

Новости Бизнеса:Антимонопольный комитет открыл дело из-за подорожания продуктов в Киеве.

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дело по факту подорожания продуктов в Киеве.

Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

"Сегодня Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева", - заявил Хмельницкий.

По его словам, поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни.

Так, ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях.

"Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка - как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно", - отметил Хмельницкий.

Он сообщил, что специалисты киевского отделения АМКУ уже неделю мониторят стоимость товаров в магазинах.

"Требования предоставить полную информацию о закупочных и розничных ценах направлены в торговые сети, об отпускных ценах - снабжающим компаниям. Теротделение внимательно изучит все обстоятельства повышения стоимости на продукты питания, установит на каком этапе и кто именно спровоцировал повышение цен и примет соответствующее решение", - сообщил Хмельницкий.

Также он назвал компании, по которым сегодня начато дело (перечень может быть изменен или дополнен).

Среди них:

NOVUS,

Ашан,

METRO Cash & Carry Ukraine,

Сильпо,

BILLA,

АТБ-Маркет,

VARUS,

ЭКО маркет,

Велика Кишеня,

Велмарт и компании - поставщики ООО "Мир овощей",

ООО "Гала Фудз",

ООО "Саркара- групп",

ООО "Овощной край",

ООО "Август-Кий",

ООО " Агроинвест-Логистик",

ООО " Агро-Овен",

ООО "Брокинтерком",

ООО "Перспектива",

ООО "Внешторгресурс",

ООО "Агробизнесвектор",

ООО "Интер овощи",

ООО "Аттуаль",

ООО "Элитпрайм",

ООО "Авега-2018".

Хмельницкий отметил, что в случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Напомним: