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Экспорт зерновых: Украина близится к 50 млн тонн

Экспорт зерновых: Украина близится к 50 млн тонн
16:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 45,3 млн тонн зерновых.

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 27 марта 2020 года экспортировала 45,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,6 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 17,73 млн тонн пшеницы, 22,76 млн тонн кукурузы и 4,28 млн тонн ячменя.

По состоянию на 27 марта текущего года экспортировано также 271,5 тыс. тонн муки.

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Как известно, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,68 млн тонн по сравнению с февральским прогнозом – до 57,34 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

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Украина, Экспорт, Зерновые, Пшеница.
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