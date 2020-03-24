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Карантин не помеха: В Украине увеличилось производство курятины

Карантин не помеха: В Украине увеличилось производство курятины
13:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Госстате заявили, что с недавнего времени, Украина нарастила производство курятины.

Украина нарастила производство замороженной и охлажденной курятины. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, за год производство охлажденной курятины выросло на 1,5%, производство замороженной курятины - на 21,7%.

В феврале этого года отечественные птицеводы произвели 19,3 тыс. тонн охлажденных тушек кур и 32,2 тыс. тонн замороженных частей тушек кур. 

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Кроме того, Украина нарастила производство субпродуктов домашней птицы - на 18,6%, до 8,9 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, курятина имеет противовирусные свойства, поэтому спрос на нее повышен. 

Крупнейший производитель курятины ("Наша Ряба"), агрохолдинг МХП заявил, что работает на полную мощность, чтобы обеспечить украинцев мясом.

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"Более 25 тысяч сотрудников МХП работают ежедневно, предоставляя украинцам доступ к качественным продуктам питания, а также поддерживая национальную экономику", - отметили в компании.

Напомним: 

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Украина, Экспорт, Финансы, Продажи, Курятина.
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