Карантин не помеха: В Украине увеличилось производство курятины

Украина нарастила производство замороженной и охлажденной курятины. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, за год производство охлажденной курятины выросло на 1,5%, производство замороженной курятины - на 21,7%.
В феврале этого года отечественные птицеводы произвели 19,3 тыс. тонн охлажденных тушек кур и 32,2 тыс. тонн замороженных частей тушек кур.
Кроме того, Украина нарастила производство субпродуктов домашней птицы - на 18,6%, до 8,9 тыс. тонн.
Как сообщалось ранее, курятина имеет противовирусные свойства, поэтому спрос на нее повышен.
Крупнейший производитель курятины ("Наша Ряба"), агрохолдинг МХП заявил, что работает на полную мощность, чтобы обеспечить украинцев мясом.
"Более 25 тысяч сотрудников МХП работают ежедневно, предоставляя украинцам доступ к качественным продуктам питания, а также поддерживая национальную экономику", - отметили в компании.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.