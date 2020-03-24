В Украину прибыл уже третий танкер с нефтью для Беларуси

АО "Укртранснафта" начало разгрузку на Морском нефтяном терминале "Южный" третьего танкера с нефтью для Беларуси, пишет пресс-служба АО "Укртранснафта".
"Разгрузка нефти сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" по маршруту МНТ "Южный" — ЛПДС "Броды" — ЛПДС "Мозырь", — указывается в сообщении.
Как сообщалось ранее, предоставления услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания". "В то же время АО "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактных обязательств", — говорится в сообщении.
Ранее в рамках договора с BNK (UK) Limited Укртранснафта приняла два танкера с нефтью на МНТ "Южный".
Разгрузка первого танкера завершилось 14 марта, а второго — 17 марта.
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