В Украине создали новую цифровую топографическую карту

Новости Бизнеса:Госгеокадастр предоставил свободный доступ к цифровой карте 1: 100 000 с отображением реестра географических названий.

В Украине создана цифровая топографическая карта масштабом 1:100 000, она охватывает всю страну, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Согласно его сообщению в соцсети Facebook в пятницу, карта содержит информацию об административно-территориальном устройстве всех уровней:

уровень 1 - Автономная Республика Крым, области, города со специальным статусом (Киев и Севастополь),

уровень 2 - районы и города областного значения, районы в городах со специальным статусом;

уровень 3 - границы объединенных территориальных общин;

уровень 4 - границы городских, поселковых и сельских советов;

уровень 5 - границы населенных пунктов.

"Карта понадобится при решении вопросов планирования и использования природных ресурсов, экономического освоения территорий, проектирования крупных промышленных комплексов, навигации и т.п.", - написал замминистра.

По словам Высоцкого, цифровая топографическая карта станет основой создания геоинформационных систем, специальных, тематических и других карт и планов, развития Национальной инфраструктуры геопространственных данных общегосударственного уровня. Госгеокадастр предоставляет свободный доступ к данной цифровой карте.