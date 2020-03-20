Противодействие распространению эпидемии: Кабмин собирается принять ряд решений

Новости Украины:Сегодня на заседании правительства планируется принять ряд решений по противодействию и предотвращению распространения коронавируса в Украине.

Сегодня во второй половине дня состоится заседание Кабинета министров, на котором планируется принять ряд решений, касающихся предотвращения распространения и противодействия коронавирусу в Украине.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов, Министерством экономики на сегодняшний день разработало проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне закона о публичных закупках. Сегодня этот документ планируется принять на заседании правительства, которое будет проведено во второй половине этого дня", - сказал он.

По словам Ляшко, принятие документа позволит быстрее обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также предприятия и органы власти, которые задействованы в предотвращении распространения коронавируса.

"Также на заседании правительства планируется утвердить перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость лекарственных средств и медицинских изделий", - сказал он.

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