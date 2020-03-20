Противодействие распространению эпидемии: Кабмин собирается принять ряд решений

Сегодня во второй половине дня состоится заседание Кабинета министров, на котором планируется принять ряд решений, касающихся предотвращения распространения и противодействия коронавирусу в Украине.
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Министерство здравоохранения совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов, Министерством экономики на сегодняшний день разработало проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне закона о публичных закупках. Сегодня этот документ планируется принять на заседании правительства, которое будет проведено во второй половине этого дня", - сказал он.
По словам Ляшко, принятие документа позволит быстрее обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также предприятия и органы власти, которые задействованы в предотвращении распространения коронавируса.
"Также на заседании правительства планируется утвердить перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость лекарственных средств и медицинских изделий", - сказал он.
Напомним:
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом случае выздоровления в Украине от коронавируса.
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.