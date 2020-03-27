Зеленский: Мы договорились об увеличении помощи МВФ Украине

Новости Бизнеса:Президент украинского государства рассказал, что Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд.

Украина договорилась с МВФ о потенциальном увеличении финансовой помощи до 8 млрд долларов.

Об этом рассказал в пятницу вечером Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции партии "Слуга народа".

"У нас каждый день идут переговоры с МВФ. Сейчас мы договорились об увеличении помощи. Я каждый день говорю с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и руководителями некоторых стран. Сейчас мы минимум можем получить увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов. Если взять помощь Всемирного банка и ЕБРР, то минимум можем получить 10 млрд долларов", - сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день условия МВФ - это принятие законов о банках и о рынке земли.

"В понедельник состоится заседание парламента. Мы все, что сможем из этих блоков вопросов, должны пройти. Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат депутаты, и этого не произойдет, и будет поддержка международных институтов, в частности МВФ. Если мы только выполним эти условия, то где-то в течение 15 дней мы получим первый быстрый транш - 1,75 - 2 млрд долларов сразу в бюджет Украины", - подчеркнул Зеленский.

При этом он не ответил на вопрос, как Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке земли: будет идти дальше по всем правкам или нет.

"Инициатива моя и фракции "Слуги народа": мы уже договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га, а для юридических лиц - это будет второй этап с 2024года - до 10 тысяч га", - отметил Зеленский.