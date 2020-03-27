Скачать
Пятница, 27.03.2020
Зеленский: Мы договорились об увеличении помощи МВФ Украине
Зеленский: Мы договорились об увеличении помощи МВФ Украине
Украина готовится вернуть своих граждан из самой проблемной точки
Украина готовится вернуть своих граждан из самой проблемной точки
Атлетико сократит футболистам зарплату
Атлетико сократит футболистам зарплату
У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
Массовое вымирание рифов у берегов Австралии (Фото)

Зеленский: Мы договорились об увеличении помощи МВФ Украине

Зеленский: Мы договорились об увеличении помощи МВФ Украине
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Президент украинского государства рассказал, что Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд.

Украина договорилась с МВФ о потенциальном увеличении финансовой помощи до 8 млрд долларов.

Об этом рассказал в пятницу вечером Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции партии "Слуга народа".

"У нас каждый день идут переговоры с МВФ. Сейчас мы договорились об увеличении помощи. Я каждый день говорю с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и руководителями некоторых стран. Сейчас мы минимум можем получить увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов. Если взять помощь Всемирного банка и ЕБРР, то минимум можем получить 10 млрд долларов", - сказал Зеленский.

На Банковой исключают вариант дефолта

По его словам, на сегодняшний день условия МВФ - это принятие законов о банках и о рынке земли.

"В понедельник состоится заседание парламента. Мы все, что сможем из этих блоков вопросов, должны пройти. Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат депутаты, и этого не произойдет, и будет поддержка международных институтов, в частности МВФ. Если мы только выполним эти условия, то где-то в течение 15 дней мы получим первый быстрый транш - 1,75 - 2 млрд долларов сразу в бюджет Украины", - подчеркнул Зеленский.

При этом он не ответил на вопрос, как Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке земли: будет идти дальше по всем правкам или нет.

Украина постепенно снижает свой госдолг

"Инициатива моя и фракции "Слуги народа": мы уже договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га, а для юридических лиц - это будет второй этап с 2024года - до 10 тысяч га", - отметил Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВФ, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)
02 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
03 На что заменить антисептик для рук?
04 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
05 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жителя Днепропетровщины вылечили от COVID-19
Жителя Днепропетровщины вылечили от COVID-19
В Бельгии планируют продлить изоляцию из-за коронавируса
В Бельгии планируют продлить изоляцию из-за коронавируса
Мировой кризис: МВФ требует от стран &quot;большего&quot;
МВФ требует от стран "большего"
&quot;Это трудное время для всех&quot;: жена принца Чарльза обратилась к женщинам
"Это трудное время для всех": жена принца Чарльза обратилась к женщинам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь