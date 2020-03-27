Украина постепенно снижает свой госдолг

Новости Бизнеса:Согласно данным Минфина, госдолг Украины в феврале-2020 снизился на 1,46% в гривне.

Совокупный государственный долг Украины в феврале из-за ослабления гривни снизился на 1,46% в гривне – до 2,047 трлн грн и на 0,02% в долларовом эквиваленте - до $83,38 млрд, сообщило Министерство финансов в пятницу.

Минфин напомнил, что в феврале провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых на финансирование госбюджета было привлечено 14 млрд грн.

С начала года совокупный госдолг сократился на 1,18% в долларовом и на 2,45% увеличился в гривневом эквиваленте, свидетельствуют данные Минфина.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в феврале этого года в долларовом выражении вырос на 0,08% – до $73,6 (в гривне снизился на 1,32% - до 1,808 трлн грн).

В том числе внешний прямой долг в феврале сократился на 0,2% - до $40,5 млрд (в гривне сокращение составило 1,75% - до 993,6 млрд грн).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 2,8% - до 239,6 млрд грн, в долларах – на 0,91%, до $9,8 млрд. В том числе внешний – на 3%, до 230 мдрд грн, в долларах – на 1,26%, до $9,4 млрд.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам февраля снизилась до 38,32%, в евро – до 11,73%, в иенах – до 0,67%, в СПЗ - 13,33%, в канадских долларах осталась на уровне 0,18%, однако увеличилась в национальной валюте – до 35,77%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в феврале укрепился до 24,55 грн/$ с 24,92 грн/$ в январе.

Расходы госбюджета по погашению госдолга в феврале-2020 составили 20,1 млрд грн, по обслуживанию - 7,6 млрд грн.

Основная сумма выплат была проведена по ОВГЗ, номинированным как в национальной, так и в иностранной валюте.

"Также проводились платежи по кредитам международных финансовых организаций: по кредитам под гарантии Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка", - добавили в министерстве.