Скачать
Пятница, 27.03.2020
Карантин: в АМКУ говорят о рисках повышения стоимости мобильной связи
Карантин: в АМКУ говорят о рисках повышения стоимости мобильной связи
Рост цен на продукты питания: АМКУ открыл дело
Рост цен на продукты питания: АМКУ открыл дело
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
Мода 2020: стильные образы для миниатюрных барышень на лето (Фото)
Мода 2020: стильные образы для миниатюрных барышень на лето (Фото)

Глава МВФ рассказала об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной

Глава МВФ рассказала об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной
04:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечает, что принятие закона для улучшения регулирования о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и земельной реформы позволит ускорить достижение окончательных договоренностей о новой программе расширенного финансирования для Украины.

"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в дискуссиях с украинскими властями о новой программе расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, улучшающего банковское регулирование, и земельной реформы позволит быстро продвинуться вперед с окончательной доработкой параметров нового соглашения, с более широким доступом, чем предполагалось ранее", - говорится в ее заявлении на сайте фонда.

О чем речь: 

Как сообщалось, 24 марта правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности №3260, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам.

Принятие этого законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с МВФ.

Президент Зеленский, Нацбанк и правительство Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Открытие новой программы МВФ позволит правительству получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Кристалина Георгиева, EFF.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
02 До конца 27 марта будет полностью закрыта граница и прекращены все пассажирские перевозки - Зеленский
03 Новое Государственное агентство спорта ликвидировали
04 Заседание ТКГ: в ОПУ заверяют, что никакие документы подписаны не были
05 Украинские врачи нынче - "киборги": Зеленский инициировал увеличение выплат медикам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: МАУ вводит спецрейсы для возвращения украинцев домой
Карантин в Украине: МАУ вводит спецрейсы для возвращения украинцев домой
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 40 заболевших
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 40 заболевших
Карантинные меры: Кабмин ограничил посещение городов-спутников АЭС
Кабмин ограничил посещение городов-спутников АЭС
Рецепт дня: Печенье из слоеного теста с шоколадом и орехами
Рецепт дня: Печенье из слоеного теста с шоколадом и орехами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь