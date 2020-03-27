Глава МВФ рассказала об "очень хорошем прогрессе" в переговорах с Украиной

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечает, что принятие закона для улучшения регулирования о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и земельной реформы позволит ускорить достижение окончательных договоренностей о новой программе расширенного финансирования для Украины.
"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в дискуссиях с украинскими властями о новой программе расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, улучшающего банковское регулирование, и земельной реформы позволит быстро продвинуться вперед с окончательной доработкой параметров нового соглашения, с более широким доступом, чем предполагалось ранее", - говорится в ее заявлении на сайте фонда.
О чем речь:
Как сообщалось, 24 марта правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности №3260, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам.
Принятие этого законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с МВФ.
Президент Зеленский, Нацбанк и правительство Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Открытие новой программы МВФ позволит правительству получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).
Напомним:
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