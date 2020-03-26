Антисептики и дезинфицирующие средста: В Кабмине разблокировали регистрацию

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил регистрацию дезинфекционных средств на основании положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
"Кабинет министров Украины на своем заседании 25 марта утвердил постановление о внесении изменения в пункт 4 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств. Документом предусматривается продление возможности регистрации дезинфекционных средств на основании положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы до вступления в силу новых порядков исследования специфической активности, безопасности, качества (эффективности) дезинфекционных средств и их испытания на практике, которые уже разрабатываются Министерством здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении 2018-2020 годов компании-производители дезинфицирующих средств постоянно сталкиваются с невозможностью осуществить государственную регистрацию дезинфекционных средств. Поэтому полностью остановлен дальнейший коммерческий оборот новых препаратов, что в условиях введения противоэпидемических мероприятий недопустимо.
Поэтому данное постановление оперативно урегулирует проблемные вопросы регистрации дезинфекционных средств, что будет способствовать поступлению на рынок Украины необходимого количества эффективных, качественных и безопасных дезинфицирующих средств.
Отмечается, что УКАБ ожидает скорейшего вступления в силу постановления. Следующим шагом должно быть разрешение на подачу документов для регистрации дезинфекционных средств в режиме онлайн, а также скорейшее обнародование всех требований к подаче таких документов.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
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