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Антисептики и дезинфицирующие средста: В Кабмине разблокировали регистрацию

Антисептики и дезинфицирующие средста: В Кабмине разблокировали регистрацию
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине Кабмин принял постановление о разблокировании и продлении регистрации дезинфицирующих средств.

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил регистрацию дезинфекционных средств на основании положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). 

"Кабинет министров Украины на своем заседании 25 марта утвердил постановление о внесении изменения в пункт 4 Порядка государственной регистрации (перерегистрации) дезинфекционных средств. Документом предусматривается продление возможности регистрации дезинфекционных средств на основании положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы до вступления в силу новых порядков исследования специфической активности, безопасности, качества (эффективности) дезинфекционных средств и их испытания на практике, которые уже разрабатываются Министерством здравоохранения Украины", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что на протяжении 2018-2020 годов компании-производители дезинфицирующих средств постоянно сталкиваются с невозможностью осуществить государственную регистрацию дезинфекционных средств. Поэтому полностью остановлен дальнейший коммерческий оборот новых препаратов, что в условиях введения противоэпидемических мероприятий недопустимо.

Поэтому данное постановление оперативно урегулирует проблемные вопросы регистрации дезинфекционных средств, что будет способствовать поступлению на рынок Украины необходимого количества эффективных, качественных и безопасных дезинфицирующих средств.

Отмечается, что УКАБ ожидает скорейшего вступления в силу постановления. Следующим шагом должно быть разрешение на подачу документов для регистрации дезинфекционных средств в режиме онлайн, а также скорейшее обнародование всех требований к подаче таких документов.

Напомним: 

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Украина, ВРУ, Кабмин, Карантин, Коронавирус.
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