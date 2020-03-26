Ситуация на рынке стала "спокойнее" - Нацбанк

Новости Бизнеса:В Украине за последнее время ситуация на валютном рынке значительно урегулировалась.

Национальный банк Украины продал 26 марта на межбанковском валютном рынке около 11 млн долл. США. Это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалось в диапазоне 28,05-28,20 грн за доллар США", - отмечается в сообщении.

В НБУ сообщают, что международные резервы Украины сейчас составляют около 25 млрд долл. США. В прошлом году НБУ выкупил с рынка почти 8 млрд долл. США, а в этом продал менее 1,5 млрд долларов. "Поэтому мы имеем достаточный запас прочности и при необходимости продолжим проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания", - уверяют в НБУ.

Как сообщалось ранее, регулятор обещал, что в ближайшие дни банки в Украине смогут пополнить свои кассы наличным долларом, а также отмечал положительную динамику уменьшения интервенций при котировках гривни на межбанке.

Напомним: