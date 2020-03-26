Ситуация на рынке стала "спокойнее" - Нацбанк

Национальный банк Украины продал 26 марта на межбанковском валютном рынке около 11 млн долл. США. Это первая интервенция по продаже валюты за последние три дня.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта. Большинство сделок сегодня заключалось в диапазоне 28,05-28,20 грн за доллар США", - отмечается в сообщении.
В НБУ сообщают, что международные резервы Украины сейчас составляют около 25 млрд долл. США. В прошлом году НБУ выкупил с рынка почти 8 млрд долл. США, а в этом продал менее 1,5 млрд долларов. "Поэтому мы имеем достаточный запас прочности и при необходимости продолжим проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания", - уверяют в НБУ.
Как сообщалось ранее, регулятор обещал, что в ближайшие дни банки в Украине смогут пополнить свои кассы наличным долларом, а также отмечал положительную динамику уменьшения интервенций при котировках гривни на межбанке.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.