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НБУ планирует продать банкам еще 180 млн наличных долларов

НБУ планирует продать банкам еще 180 млн наличных долларов
14:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк (НБУ) планирует 30 марта провести аукцион по продаже наличных долларов и продать банкам $180 млн.

НБУ планирует провести аукцион по продаже наличной валюты банкам 30 марта, передав им 180 млн долларов.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. 

"Ситуация на мировых рынках остается очень волатильной. Мы видим колебания, прежде всего вызванные распространением вируса.

С другой стороны. мы видим также и положительные новости - прежде всего, это программа помощи, которая рассматривается правительством в США на сумму 2 трлн долларов, мы уже видим положительную реакцию рынков, фондовые индексы начали значительно расти, котировки облигаций также улучшаются", - сказал Чурий.

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"Отноительно ситуации на украинском валютном рынке - то она также значительно изменилась. На прошлой неделе НБУ для сглаживания колебаний на рынке проводил интервенции не больше чем на 1 млрд долларов, на этой неделе ситуация более или менее сбалансированная", - подчеркнул заместитель председателя НБУ.

По его словам, на этой неделе два дня НБУ вовсе не выходил на рынок, но объем интервенций, которые проводили за 3 дня недели, составили менее 80 млн долларов.

"То есть ситуация на сегодня довольно сбалансирована. Мы видим, что спрос очень снизился. Откуда идет спрос - это, прежде всего, украинские резиденты, компании, которые покупают валюту для выполнения экспортных контрактов, долговых обязательств", - сказал он.

Также Чурий рассказал о ситуации по спросу от населения.

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"Если на прошлой неделе мы еще видели определенное преобладание спроса над предложением, то сегодня уже ситуация сбалансирована, банки больше выкупают иностранной валюты у населения, на сегодня сальдо покупки банками иностранной валюты положительное", - пояснил он.

"Дальнейшие планы - в понедельник мы планируем провести следующую операцию по обмену наличного доллара на безналичный (это будет сумма 180 млн долларов)", - добавил Чурий.

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НБУ, Валюта, Банки, Олег Чурий.
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