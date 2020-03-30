Шмыгаль: Кабмин обновил макроэкономический прогноз

Новости Бизнеса:Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров ввел обновления в макроэкономический прогноз.

Во время разработки изменений в бюджет правительство обновило макроэкономический прогноз, и на заседании Кабмина утвердили новые цифры.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во время разработки изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что "возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации".

Шмыгаль также выложил инфографику относительно ключевых параметров нового макроэкономического прогноза.

В связи с этой инфографикой, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции — на уровне 2,9%: с 5,6 до 8,7%.

Также, согласно данным Шмыгаля, среднегодовой курс гривни к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн.

Также прогнозируется, что среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн.

"С учетом инфляции фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом", - отмечается в инфографике.

Уровень безработицы, согласно этой инфографикой, прогнозируется на уровне 9,4 %, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.