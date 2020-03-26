"Я уверен, что мы пройдем этот вызов": Шмыгаль записал видеообращение к украинцам

Новости Украины:Шмыгаль заверил, что чрезвычайная ситуация не поставит крест на экономике.

Введение чрезвычайной ситуации в Украине не поставит крест на экономике. Если Украина пройдет вызов с коронавирусом, тогда карантин прекратят досрочно. Об этом заявил в своем видеообращении Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Чрезвычайная ситуация, это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство сможет действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев.

"Я уверен, что мы пройдем этот вызов, и если это произойдет скорее чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуацию досрочно", - добавил Шмыгаль.

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