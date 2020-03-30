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В Украине резко упали в цене огурцы

В Украине резко упали в цене огурцы
15:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:За неделю в Украине подорожали помидоры и подешевели огурцы.

За прошедшую неделю на рынках Украины существенно подешевели огурцы и подорожали помидоры.

Об этом сообщила аналитическая платформа Еast-fruit.

"В Украине снизились цены на огурцы, но подорожали помидоры", - говорится в сообщении.

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По данным портала, средняя цена на тепличные помидоры в Украине за неделю выросла с 1,03 доллара за кг до 1,40 доллара.

Сообщается, что в результате введенных ограничений на торговлю в связи с COVID-19, только за последние семь дней в сегменте тепличных коротких бугорчатых огурцов цена опустилась с отметки в 1,54 доллара за кг до 0,75 доллара.

По информации экспертов рынка, массовый сбор тепличных томатов нового оборота в Украине ожидается на раньше конца апреля - начала мая текущего года. В то же время, по их информации, с середины прошлой недели Турция ввела ограничения на пересечение границ для граждан целого ряда стран, в том числе для Украины. А турецкие помидоры сейчас занимают доминирующее положение на украинском рынке. По мнению специалистов, если вопрос с поставками продукции не удастся урегулировать в ближайшие дни, ситуация с предложением тепличных помидоров на рынке Украины может стать критической.

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Аналитики отмечают, что сбор коротких бугорчатых огурцов в хозяйствах постепенно растет, но с их реализацией все чаще возникали проблемы. Вторую неделю подряд из-за введения ограничений в торговле плодоовощной продукцией на оптовых и розничных рынках основным местом реализации тепличной продукции стали сети супермаркетов и продуктовые магазины. По мнению местных операторов рынка, ранее они продавали не больше чем 15% от всего объема реализации тепличной продукции в Украине. Сегодня супермаркеты существенно увеличили эту долю.

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Помидоры, Мониторинг, Рынок, Огурцы, Аналитика, Стоимость продуктов, Цена на продукты.
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