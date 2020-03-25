Рост цен: Экперты объяснили ситуацию импортных овощей и фруктов в Украине

Правительство Турции во время карантина существенно ограничило доступ в страну иностранных перевозчиков, что существенно повлияло на цены некоторых овощей и фруктов на рынке Украины.
Об этом сообщает ОРСП "Шувар".
"Доставки из Турции - проблемный вопрос сегодня, вместе с падением курса гривни это влияет на цены. По таким позициям как лимон и другие цитрусовые, уже на следующей неделе цены могут существенно возрасти. По помидорам вообще возможна установка многолетнего ценового рекорда ", - говорят трейдеры крупнейшего в Западной Украине оптового рынка ОРСП" Шувар ", г. Львов.
Согласно данным департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар" на 25 марта 2020 года оптовые цены на лимон в Украине достигли беспрецедентных показателей 80-85 грн/кг. Кроме вышеупомянутых факторов на цены влияет чрезвычайный спрос: украинцы во время карантина стараются больше употреблять лимонов для повышения иммунитета. Цены на помидоры только начали расти, за последние сутки эти фрукты подорожали на 10-15% до 38-40 грн/кг. Примерно на столько же подорожали турецкие мандарины.
"Турция является главным поставщиком тепличных овощей и цитрусовых в Украине. По тепличным огурцам нам сегодня удается закрыть внутреннюю потребность собственной продукцией - на рынки массово вышли мелкие производители с юга и Закарпатья. А помидоры украинские теплицы начнут собирать ближе к середине апреля. Ближайшие 2 недели цены в Украине будут зависеть от возможности поставок из Турции, из этой страны мы завозим 95% всех импортных томатов. Также из Турции мы импортируем более 90% всех лимонов", - отметила руководитель департамента " Аналитика"ОРСП"Шувар"Татьяна Гетьман.
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