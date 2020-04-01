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Госстат: В Украине количество безработных сократилось на 5,7%

Госстат: В Украине количество безработных сократилось на 5,7%
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине за прошедший год на 5,7% сократился уровень безработицы.

В 2019 году в Украине насчитывалось около 1,49 млн безработных лиц трудоспособного возраста, что на 5,7% меньше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

В 2019 году безработными были в среднем 1,49 млн украинцев трудоспособного возраста (8,6% от всего населения страны трудоспособного возраста), что на 5,7% меньше, чем в 2018 году. Занятыми в прошлом году были 67,6% населения Украины трудоспособного возраста (15,89 млн человек; на 1,1% больше, чем в 2018 году).

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На предприятиях Украины (которые являются юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек) в 2019 году в среднем работало 7,44 млн штатных сотрудников (на 2,8% меньше, чем в 2018 году).

Среднемесячная заработная плата в 2019 году в среднем по Украине составила 10 497 грн (на 18,4% больше, чем в 2018 году).

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2018 году в среднем по Украине безработными были 1,58 млн человек трудоспособного возраста (9,1% от всего населения страны трудоспособного возраста), что на 71% меньше, чем в 2018 году.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Украина, Работа, Карантин, Коронавирус.
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