Пенсионерам в Украине повысили пенсии: Сколько, кому и когда ожидать

Новости Украины:В Украине решением Кабмина было принято повысить пенсионные выплаты для отдельных категорий населения.

Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

Также решение предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1000 грн для 10 млн пенсионеров, получающих пенсию менее 5000 грн, а также 600 тыс. лиц, получающих социальную помощь от государства.

Отмечается, что выплаты будут проведены сразу после утверждения изменений в государственный бюджет и утверждения необходимых финансовых документов.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

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Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.