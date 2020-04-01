АМКУ: В ближайшее время в Украине снизят цены на топливо

Новости Бизнеса:В Украине в скором времени снизыт цены на топливо.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел встречу с руководителями сетей АЗС, во время которой обсуждался вопрос снижения цены на топливо в ближайшее время.

Об этом сообщает АМКУ.

"Сегодня в Комитете состоялись встречи с руководителями сетей АЗС. Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех месяцев Антимонопольный комитет целенаправленно собирает и анализирует информацию о рынке нефтепродуктов в Украине. Поводом для углубленного исследования стал вывод о несоответствии цен на стелах автозаправок факторам, которые на них влияют: цен на нефть, опт, курс валют и тому подобное.

"В течение декабря 2019 года - марта 2020 года эти факторы претерпели существенных изменений: постепенное удешевление опта, обвал цен на нефть, укрепление гривны зимой и связанные с пандемией коронавируса ослабления нацвалюты и сокращения спроса в марте", - добавляется в сообщении.

Так, комитетом была разработана информация - как по украинскому рынку нефтепродуктов в целом, так и по отдельным его игрокам. Было учтено и влияние глобальной и европейской конъюнктуры.

"Есть результат - от 5 декабря, когда АМКУ выдал первые в этой "кампании" рекомендации, цены на бензины и дизтопливо на АЗС снизились в среднем на 13%. Но сегодняшняя встреча с руководителями сетей АЗС подтвердила расчеты Комитета - условия для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ожидает существенного падения цен на бензин и дизтопливо в связи с большим обвалом цен на нефть на 30%, который произошел 9 марта.

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