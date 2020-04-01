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Среда, 01.04.2020
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Кабмин утвердил условия привлечения "Укравтодором" кредитных ресурсов

Кабмин утвердил условия привлечения "Укравтодором" кредитных ресурсов
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Правительство создает дополнительные возможности для продолжения строительства дорог.

Кабинет министров принял постановление, которое создает дополнительные возможности для привлечения средств Госагентством автомобильных дорог на продолжение строительства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 1 апреля.

Согласно постановлению, Кабмин утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог и перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.

Кабмин затеял ремонт на Банковой

Как отметил Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более чем 19 млрд гривень под государственные гарантии. Он подчеркнул, что это даст возможность построить и отремонтировать более 100 дорог государственного и местного значения.

Шмыгаль заверил: правительство будет продолжать реализацию проекта "Большая стройка", ибо ремонт дорог нельзя прекращать.

Проект "Большая стройка" - это инициатива Президента Владимира Зеленского. Он предусматривает сооружение 4 тыс. километров дорог во всех уголках Украины, а также сотен социальных инфраструктурных объектов - 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений в больницах.

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Дороги, Кабмин, Укравтодор, Денис Шмыгаль.
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